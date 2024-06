Criscitiello: "Di Lorenzo non può mettere più piede a Napoli, andrà alla Juventus"

“De Laurentiis prima dice ‘per me se ne possono andare via tutti’ e poi l’agente di Di Lorenzo, dopo queste parole, porta un’offerta tra i 15 e 18 milioni e fa un contratto importante con la Juventus. Però poi cosa succede: passa la depressione, arriva Conte, e ADL ci ripensa. La verità è che Di Lorenzo a Napoli non può mettere più piede perché da quando i tifosi hanno saputo che vuole andare alla Juventus è finita. Vada come vada, l’anno prossimo lo vedremo in maglia bianconera: se restasse alla prima occasione sarebbe fischiato subito". Così Michele Criscitiello in diretta a Sportitalia.Â