Criscitiello: "Di Lorenzo e l'agente dopo l'Europeo convocheranno una conferenza per spiegare i motivi dell'addio"

Durante la trasmissione Calciomercato su Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello ha riferito alcuni aggiornamenti sul caso Di Lorenzo,

"Ci sarà stato una rottura di cui non sappiamo, ma posso dirvi una cosa. Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, a fine Europeo convocherà una conferenza stampa dove spiegherà i motivi dell'addio dal Napoli. Prima non è possibile per il patto di non belligeranza, per rispetto della nazionale e di Conte. In questa conferenza stampa l'agente spiegherà i motivi e anche il calciatore ci metterà la faccia: insieme diranno i concetti che hanno detto anche a Conte: ovvero che vogliono andare via dando delle motivazioni. Poi Giuffredi mi potrà anche smentire".