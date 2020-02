Cremonese, Rastelli: "Gaetano? La sua risposta è stata al di là delle mie più rosee aspettative: ha fatto una partita straordinaria"

La Cremonese batte 5-0 il Trapani, trova la prima vittoria dopo due mesi e si avvicina al Venezia quintultimo. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di Cuorgrigiorosso.com il tecnico mister Rastelli: «Finalmente oltre alla vittoria abbiamo trovato una prestazione che ci dà fiducia: ci sono modi e modi di vincere, e oggi l’abbiamo fatto nel miglior modo possibile. Abbiamo creato tantissime occasioni concedendone poche, siamo stati bravissimi nel non voler prendere gol. Poi abbiamo arrotondato una partita che dopo il 3-0 era completamente nelle nostre mani». La Cremonese ha preparato questa gara in ritiro, con mister Rastelli che ha intensificato gli allenamenti: «Abbiamo cercato di sfruttare il tempo che avevamo per fare qualche allenamento in più e aggiungere degli accorgimenti. I ragazzi ci tenevano a tornare alla vittoria, perché ,tranne la partita di La Spezia, avremmo meritato di più. Oggi i giocatori hanno voluto fortemente far capire che vogliono venire fuori da questa situazione, mi auguro che questa vittoria sia il primo mattoncino di una risalita che ci porti fuori da questa situazione».

Tra i più positivi di oggi c’è senza dubbio Gianluca Gaetano, che ha trovato anche il primo gol tra i professionisti: «La sua risposta è stata al di là delle mie più rosee aspettative: ha fatto una partita straordinaria per visione, sono contento per lui perché era la sua prima gara da titolare E non dimentichiamoci che ha 19 anni. Penso che la gente si sia divertita. Anche i suoi compagni hanno fatto una buona gara». Il mister ha poi parlato degli altri nuovi acquisti: «Gli acquisti di gennaio sono stati presi con attenzione per immettere le caratteristiche più congeniali a noi, sto aspettando che Crescenzi e Parigini trovino la miglior condizione».