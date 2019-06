Cremonese, Rastelli a CN24: "Ricordo la mia esperienza a Napoli, che rapporto con Jankulovski! C'era sintonia nonostante le tante difficoltà" [VIDEO]

"L'Isola d'Ischia si tinge d'azzurro" - Terza edizione del Grande Evento Estivo organizzato dal Club Napoli Isola d'Ischia e dal Club Napoli Campobasso. Tra gli ospiti presenti al weekend isolano, presente anche Massimo Rastelli, ex attaccante del Napoli nella stagione 2001/2002, oggi allenatore della Cremonese. L'allenatore è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it:

La promozione sfiorata in Serie A con il Napoli con De Canio in panchina: che ricordi ha di quell'annata?

"Già il fatto di indossare la maglia del Napoli ti da una emozione unica. Il ricordo che ho portato dentro di me sono le emozioni provate nel giocare al San Paolo, davanti ad 80mila spettatori, nel sentire la grande passione dei tifosi. Sono ricordi che un si porta per tutta la vita".

Nel 2005 ha conquistato la promozione in Serie B con l'Avellino e ha segnato un gol al Partenio nella gara di ritorno: che aria si respirava?

Ha condiviso lo spogliatoio con Saber, Jankulovski, Floro Flores: a chi è rimasto più legato? Ci può raccontare un aneddoto di quello spogliatoio?

C'è un calciatore che sente di consigliare al Napoli?

"Faccio già fatica a consigliare alla mia squadra i giocatori (ride, ndr). Il Napoli ha le perone competenti per fare il meglio per il club".

Quali sono gli obiettivi per la prossima stagione della Cremonese?

"L'obiettivo per la prossima stagione è migliorarci e cercare di fare un campionato alle altezze delle aspettatibe della società e dei tifosi. cremona è una piazza importante che si è riaffacciata per la seconda volta alla Serie B dopo tanti anni di Serie C. L'obiettivo è migliorare il nono posto raggiunto quest'anno".