Cremonese, Gaetano: "Ancelotti grande maestro, spero di tornare a lavorare con lui! Gattuso ricorda Sarri. Ritorno a Napoli? Sì ma vorrei giocare"

Ultimissime calcio Napoli - Gianluca Gaetano, prodotto del vivaio del Napoli ed attualmente in prestito alla Cremonese, ha rilasciato una intervista al Corriere del Mezzogiorno in cui ha parlato anche di Carlo Ancelotti e di Gennaro Gattuso, gli allenatori agli ordini dei quali ha lavorato nella prima parte di questa stagione, quando ancora vestiva la maglia azzurra:

"Grande maestro il primo, mi ha insegnato tanto, soprattutto a sapermi muovere in più ruoli. La sua impronta resterà per sempre. Spero un giorno di tornare ad essere allenato da lui. Gattuso invece mi ha ricordato molto Sarri durante gli allenamenti, con tanta intensità. Ho apprezzato la sua schiettezza quando mi ha consigliato di andar via perché avevo bisogno di giocare. Ritorno a Napoli? Lo spero, è la mia città. Ma vorrei tornare per giocare. Per ora però pensiamo a uscire da questa emergenza: restate a casa, per favore".