Cremonese, Bianchetti protesta: "Rigore? Non si può dare, contatto lieve! Il risultato non rispecchia quanto visto in campo" | VIDEO

Matteo Bianchetti, difensore e capitano della Cremonese, parla in mixed zone dopo la sconfitta per 4-1 contro il Napoli.

“Il risultato non rispecchia quanto visto in campo, ce lo siamo detti anche in spogliatoio che abbiamo sbagliato gli ultimi 10′. Il 2-1 poteva starci, stavamo provando a recuperarla, ma il 3 e il 4-1 pesano troppo. Se guardi il risultato ti fai un’idea di un tipo di partita, che però non è stata così. Non meritavamo di portare a casa un risultato del genere. Il calcio di rigore? L’ho già detto all’arbitro quello che penso. Il contatto è stato talmente lieve, io l’ho sentito a malapena sulla mia scarpa, che secondo me non andava fischiato e al massimo andava rivisto poi al Var in caso di dubbi. Ma fischiandolo ha eliminato la possibilità di andarlo a rivedere. Non si può dare un rigore del genere, per me, e anche chi l’ha visto ha detto la stessa cosa. Ora abbiamo degli scontri diretti, contro il Lecce meritavamo qualcosa in più, ora queste partite conteranno per arrivare al nostro obiettivo che è la salvezza. Passerà dalla determinazione di portare a casa più punti possibili. Il pubblico? Fantastico. Già dalla fine dello scorso anno si percepiva quest’amore nei confronti della Cremonese, per noi è solo che un orgoglio poter giocare con un pubblico del genere”.