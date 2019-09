Cravero: "Juve, Napoli e Inter faranno un campionato a parte"

Roberto Cravero, ex calciatore e opinionista DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de ilmilanista.it. Ecco le sue parole sul campionato italiano.

"Juventus, Napoli e Inter faranno un campionato a parte. Roma, Lazio, Milan, Torino e Atalanta se la giocheranno per il quarto posto. Biancocelesti favoriti? Difficile dirlo dopo due giornate di campionato… Guardando la classifica, in questo momento, quella messa meglio è il Torino, che ne ha vinte due, di cui una in casa dell’Atalanta, ma siamo solo all’inizio".