Crasson: "Mertens merita di entrare nella storia del club. Castagne al Napoli? Ho solo un dubbio"

Bertrand Crasson ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Mertens merita di entrare nella storia del Napoli, è un fuoriclasse. Non è mai facile segnare tanti gol in un posto caldo come lo è Napoli perché c'è tanta pressione ed avere continuità non è semplice. Il barcellona ha dei punti deboli, secondo me se Gattuso schiererà i piccoletti potrà fare male ma non basterà solo quello. Servirà anche fisicità. Castagne? Sta facendo molto bene con l'Atalanta. Lo vedrei bene in azzurro, ma bisognerebbe vedere come si adatterebbe ad una piazza differente come quella di Bergamo perchè per giocare al San Paolo devi avere personalità"