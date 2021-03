Covid Italia, Speranza ribadisce: "Entro l'estate chi vorrà potrà vaccinarsi! I numeri indicono all'ottimismo"

Covid Italia - Quali sono i prossimi scenari italiani a partire già dal post Pasqua? Ne ha parlato Roberto Speranza, ministro della Salute, ai microfoni de Il Mattino:

Se non cambierà prima qualcosa, dopo il 30 aprile cosa succederà? Riapriranno bar e ristoranti, cinema e teatri, palestre e piscine? Finiranno il coprifuoco alle 22 e il divieto di spostarsi oltre Regione? O l'uscita dal tunnel sarà più graduale?

«Valuteremo settimana dopo settimana l'evoluzione del contagio. Ci sarà comunque bisogno di gradualità. Non c'è un giorno X in cui magicamente è tutto risolto. La realtà è sempre più complessa. Ma dobbiamo essere fiduciosi. Chi dice che siamo messi come un anno fa non racconta la verità. Abbiamo superato 250 mila dosi di vaccino in 24 ore e in settimana raggiungeremo 10 milioni di somministrazioni».