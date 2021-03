Covid Campania, De Luca: "Il governo pensa a Vezzali e Totti come testimonial per la vaccinazione, stop allo scetticismo"

Covid Campania - Vincenzo De Luca è intervenuto su Facebook col seguente messaggio:

"Coronavirus: il governo nazionale sta pensando di impegnare Valentina Vezzali e Francesco Totti come testimonial per trasmettere fiducia ai cittadini sul vaccino AstraZeneca. Mi auguro che a Totti non capiti quello che è capitato ad alcuni di noi, di diventare oggetto di qualche piccola campagna di sciacallaggio e di aggressione mediatica perché si è fatto il vaccino proprio per infondere fiducia nelle persone.

A dicembre scorso c’era un clima più o meno analogo a quello attuale intorno all’unico vaccino allora disponibile, Pfizer, rispetto a rischi inesistenti: sui social era pieno di campagne di disinformazione ad opera dei no-vax. Io ho fatto il vaccino Pfizer, allora, proprio per rispondere a questo scetticismo e trasmettere fiducia ai cittadini".