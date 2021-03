Covid-19, Lamorgese: "Sarà un'estate sicura, a breve vaccineremo i giovani"

Covid Italia - Luciana Lamorgese è sicura: sarà un'estate sicura sul fronte Covid-19 per moltissimi giovani italiani. Il motivo è semplice: verranno vaccinati prima delle potenziale vacanze.

Ecco un passaggio dell'intervista del ministro degli Interni ai microfoni de Il Mattino:

I giovani non vanno a scuola in presenza da mesi, le palestre sono chiuse e anche i locali. Si parla di un'estate senza discoteche. Sono previste nuove forme di controllo anti assembramenti e movida per non commettere gli errori dello scorso anno?