Covid-19, il professor Richeldi: "Siamo sulla strada giusta, sarà l'ultimo Natale così"

Aggiornamenti Covid-19 - Nonostante tutte le sofferenze e difficoltà del caso, siamo sulla giusta strada per quanto riguarda la lotta alla pandemia. Lo assicura Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia, primario al Policlinico Gemelli di Roma e componente del comitato tecnico scientifico.

L'esperto è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera. Ecco alcuni passaggi:

Il numero dei decessi, però, è impressionante. Quando prevede che inizieranno a calare?

«Analizzando il trend, direi che purtroppo ci vorrà ancora qualche settimana. Mentre per i ricoveri in terapia intensiva, credo che già dalla prossima invece potremo assistere a una riduzione. I numeri sono ancora alti, è vero, ma non dobbiamo lasciarci prendere dallo spavento. Gli strumenti che abbiamo messo in campo stanno funzionando».

É la strada giusta, dice lei. Di chi è il merito?

«Di un grande gioco corale, scienziati, medici, ospedali, istituzioni. Ma soprattutto dei cittadini, che stanno rispettando le regole. Chi è in zona rossa con grande responsabilità sta facendo dei sacrifici anche per il bene di chi è in zona gialla. Sacrifici diseguali per il bene comune. Responsabilità, consapevolezza, per questo credo che sarà un Natale speciale».