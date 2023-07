Costi: "Giuntoli? Gli devo tanto ma anche lui mi deve qualcosa, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli - L'ex collaboratore di Cristiano Giuntoli al Napoli, Giandomenico Costi, è interveuto ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”:

“Giuntoli mi deve qualcosa per come è iniziata la sua carriera, ma io devo tantissimo a lui perchè ho imparato tantissimo stando con lui quotidianamente. Il Napoli ed i napoletani devono continuare a festeggiare ed essere felici perché vincere uno scudetto è complicato e auguro al Napoli di vincerne 10 di fila. Giuntoli ha dato tanto al Napoli, dopo 8 anni è andato via, ma ha dato tanto. Kim è stato un acquisto fantastico e azzeccato e c’è stata anche un po' di fortuna perché è sempre stato bravo, ma immaginarlo nel calcio italiano non era da tutti.

L’unico giocatore che il Napoli non dovrebbe cedere è Osimhen perché il ruolo di attaccante è complicato. Victor ha imparato a giocare spalle alla porta, a palleggiare e nei momenti di difficoltà è quello che gestisce lavorando la palla nella terra di nessuno. Non avrei mai pensato che il Napoli prendesse Garcia. Sarebbe stato complicato per chiunque arrivare dopo Spalletti, spero solo che non ci sia appagamento dopo lo scudetto vinto. Se il Napoli mira ad essere una squadra vincente, deve vincere ad intervalli brevi, non dopo 10 anni. Già nei primi giorni di ritiro squadra e allenatore devono dimenticare la stagione pazzesca e concentrarsi su quella che verrà”.