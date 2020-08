Costacurta: "Non ho visto il dominio del Barcellona nel primo tempo, tre gol casi isolati: ecco perché"

Ultimissime calcio Napoli – Alessandro Costacurta, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita Barcellona-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il primo gol del Barcellona nasce da un fallo non fischiato, il secondo è una giocata di un alieno che non può essere affrontato. Era affrontato da cinque difensori, di più non si poteva fare… Il terzo gol poi nasce da un errore di Koulibaly. Io non ho visto questo dominio del Barcellona nel primo tempo”.