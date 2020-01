Costacurta: "Ammutinamento il problema principale nel Napoli, spogliatoio in subbuglio! Forse questa squadra ha già dato tutto"

Ultimissime calcio Napoli - Alessandro Costacurta, ex calciatore ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport nel corso della trasmissione “Sky Calcio Club”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Mi dispiace ripetermi ma l’ammutinamento è stato il problema principale, lì lo spogliatoio ha dimostrato di essere in subbuglio. Le parole di Rino di ieri hanno dimostrato che c’è qualcosa in quello spogliatoio. Detto ciò, io non avevo mai visto nessuna squadra giocare come ha fatto il Napoli contro la Lazio. Situazioni difficili? E' successo in due anni di fila al Milan. Le avevamo provate tutte ma non funzionava nulla. C'erano stati litigi ma non se ne veniva a capo. Arrivammo undicesimi. Probabilmente non è un problema di voglia, ci sono squadre che iniziano una fase calante perché hanno dato tutto. Forse è una squadra che ha dato tutto quello che poteva fare. Può essere questo ma non posso saperlo”.