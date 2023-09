Notizie Calcio Napoli - L'ex difensore del Milan e attuale opinionista, Alessandro Costacurta, ha detto la sua sulle difficoltà incontrate dal Napoli in un'intervista a Il Mattino:

"Napoli appagato dallo scudetto? Che sciocchezza! Quando vinci, vuoi subito rivincere un'altra volta. Non mi è mai capitato, in tanti anni, di alzare un trofeo e di non voler fare di tutto per ripetermi. Quella della motivazione è una cosa che non mi ha mai convinto: chi va in campo, vuole sempre vincere".