Ultimissime notizie calcio Napoli – Alessandro Costacurta, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita Barcellona-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Io ho avuto la fortuna di giocare sia contro Messi che contro Maradona e devo dire che hanno qualcosa di speciale. Sarebbe bello fare una classifica tra di loro. In ogni caso quando li affronti non sai come fermarmi, a Milano si dice che ti senti un ‘pirla’”.