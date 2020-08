Costacurta: "E' il momento migliore per affrontare il Barcellona, il Napoli ha le carte per far male. Pensiamo all'andata..."

Ultime notizie calcio Napoli - Alessandro Costacurta, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita Barcellona-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Gattuso ha sottolineato la forza del Barcellona ma è il momento migliore per incontrarlo, lo avrà evidenziato questo nello spogliatoio. Vuole rendere la squadra consapevole delle sue potenzialità. Il pubblico del Camp Nou mette ansia, te lo garantisco. Il campo è solitamente allagato e questo complica tutto, ma a porte chiuse si allarga lo spiraglio per il Napoli. Faccio riferimento alla partita d'andata: la pressione, come nel gol di Mertens al San Paolo, può far male ai catalani. La tecnica il Napoli ce l'ha, c'è Insigne che sa saltare l'uomo e la squadra anche all'andata ha fatto molto bene arrivando spesso anche in area di rigore”.