Costa, sottosegretario alla Salute: "Serie A? Avrà il pubblico in presenza. Sui ritiri e le trasferte..."

Ultime calcio - Andrea Costa, Sottosegretario del Ministero della Salute, ha parlato nel corso di Cross in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli:

”Pubblico negli stadi? C’è fiducia e speranza. Siamo all’interno di un percorso che ci porta alla normalità. Lo sport fa da apripista, come quando acconsentimmo agli Europei nel nostro paese. Vaccino per i calciatori? Non siamo più in situazioni d’emergenza come quando dovevamo organizzare strutture nuove sul territorio. Ci saranno le condizioni per una vaccinazione puntuale anche per gli atleti. Agosto può essere il mese in cui si può prendere in considerazione l’ipotesi di togliere le mascherine all’aperto. A settembre si può raggiungere l’immunità di gregge. Ritiri precampionato? Credo che all’interno di certe regole si può aprire l’ingresso ai tifosi. Aprire alle trasferte? Se un cittadino si sposta per turismo allora perchè non farlo anche per le trasferte?"