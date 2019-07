Costa, l'agente a CN24: "E' di proprietà del Napoli, ha subito detto sì al Bari. Se salta James è solo un bene per ADL a quelle cifre, il vero obiettivo è un altro..."

Donato Di Campli, agente Costa, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “E' una sfida affascinante Costa al Bari, felici di aver chiuso con Giuntoli. E' di proprietà del Napoli, al Bari farà valere la sua bravura. Lo reputo uno dei migliori terzini, ha ancora 24 anni. E' un giocatore di A che è andato a giocare in C, farei un grande applauso al calciatore per aver accettato la sfida. Se James non dovesse arrivare al Napoli sarà una fortuna per il club, sono 3-4 anni che non fa prestazioni di livello. Non vale quei soldi oggi, il vero obiettivo del Napoli è un altro e De Laurentiis lo sa bene. Di chi si parla? A buon intenditore poche parole...".