Serie A - Il Lecce dovrà completare la rosa aggiungendo almeno un centrale di difesa titolare. Lo ha confermato quest'oggi, in conferenza stampa, il direttore dell'area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino. "Questo nodo lo avevamo risolto scegliendo un’opportunità straordinaria come Maksimovic", ha detto Corvino confermando quindi che il centrale serbo non arriverà: Maksimovic in questi giorni è al lavoro per risolvere il contratto col Genoa e poi tornare in patria, alla Stella Rossa.