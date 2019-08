Piero Sandulli, Presidente della Corte Sportiva d'Appello Federale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Biglietti Juve-Napoli? Il calcio come qualsiasi sport non ha bisogno di muri o respingere, ma accogliere tutti i tifosi. Queste discriminazioni territoriali sono sempre spiacevoli. Nello sport bisogna recuperare il valore della condivisione e non della divisione"