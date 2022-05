CorSport, Salvione: "Cifre rinnovo sì, ma il Napoli non smentisce l'altra notizia su Koulibaly! Ecco quale"

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’:

Il Napoli ha appena diramato un comunicato in cui si attacca il Corriere dello Sport per le cifre circolate sul rinnovo di Koulibaly:

“Non posso che esprimere la mia solidarietà al collega Fabio Mandarini. Il Napoli contesta le cifre rese note sull’offerta a Koulibaly, senza fare accenno all’altra notizia, ovvero quella del trasferimento del parco auto. Vedremo come andrà a finire questa ‘telenovela’”.

Non è stato molto elegante citare editore e giornalista, come a voler mettere uno in imbarazzo davanti all’altro…

“Mi permetti un ‘no comment’ essendo legato direttamente? Non posso che ribadire la solidarietà a Mandarini, ricordando la sua grande professionalità nel lavorare. Non aggiungo altro”

Sulla finale di Champions League di stasera. Forse non sarà così spettacolare come molti si aspettano?

“Se vogliamo fare un esempio, possiamo ricordare i tanti Napoli-Liverpool giocati con Ancelotti. Il Real Madrid cercherà di non dare campo a Klopp, per poi trovare la soluzione vincente. Ancelotti l’ha quasi sempre ‘incartata’ al tedesco. Poi si sa, in una finale, possono emergere tanti aspetti imprevedibili. Chi tifo? Nessuno, farò lo spettatore sperando in una bella partita”.

Parliamo della Roma. Girano voci che parlano di un possibile addio di Mourinho, secondo te è una possibilità reale?

“Secondo me no. Mourinho ha grande voglia di restare, è innamorato della città. Chiaramente si aspetta dei miglioramenti nella rosa ma non credo ci sia una possibilità che possa andare via. Vedremo se la proprietà gli regalerà qualche top-player. A Roma sognano Dybala anche se si sa che l’Inter è molto forte su di lui”.

Sul Milan: c’è il rischio che Maldini non resti dopo le parole forti di ieri?