CorSport - Per Kim sarà un’impresa non far rimpiangere Koulibaly, inapoletani dovranno essere benevoli nei suoi confronti

Il Napoli cambierà tre giocatori di difesa su cinque, il portiere, il terzino sinistro e il centrale. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Per Kim sarà un’impresa non far rimpiangere Koulibaly. I napoletani dovranno essere benevoli nei confronti del sudcoreano almeno all’inizio evitando di fargli pesare l’insostenibile eredità del Comandante. Rispetto a qualche giorno fa, anche il Napoli sta dando cenni di vita sul mercato. Kepa è un obiettivo prestigioso, così come lo è il giovane Raspadori. Le partenze di Insigne e Mertens avevano intaccato lo spessore tecnico dell’attacco, ma l’arrivo di Kvaratskhelia e quello assai probabile del giovane del Sassuolo riusciranno in buona parte a colmare la differenza”