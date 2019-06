CorSport, Palliggiano a CN24: "Problema diritti d'immagine per James Rodriguez, Diego Costa resta una suggestione"

Davide Palliggiano, Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24: "La valutazione del Real Madrid per James Rodriguez è di 50 milioni. Non è facile trattare con il calciatore per quanto riguarda i diritti d'immagine, ha un seguito mondiale, in Colombia è la vera star. A Madrid torna per andar via, non lo vogliono più tifosi e società, non ha brillato nemmeno a Monaco con il Bayern, a Livello tecnico in Italia può fare la differenza, ma gli è sempre mancata la continuità. Diego Costa resta una suggestione".