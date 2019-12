Ultimissime calcio Napoli - Ciccio Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni de Il Bello del Calcio, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Prevista 20mila persone. Un successo con il Genk potrebbe rinviare tutte le decisioni. Per me in testa di De Laurentiis ci sta Emery, che da sempre è tra i pensieri del presidente".