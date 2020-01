CorSport, Marolda: "Il recupero degli infortunati sarà un punto di forza, Mertens deve fare un passo indietro"

Ultimissime calcio Napoli - Ciccio Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Di Lorenzo sulla destra penso che dia un contributo maggiore. Il recupero degli infortunati sarà un motivo in più per questo Napoli per sentirsi più forte. Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Penso che il Napoli stai acquisendo una mentalità diversa e spero che Gattuso possa portarla avanti. Il Napoli contro la Sampdoria dovrà osare".

"Mertens è un giocatore importante però le decisioni contrattuali per il futuro non devono essere fatte con il cuore ma con logiche industriali. Mertens debba fare un passo indietro rispetto alle prime richieste, perché le offerte del Napoli sono arrivate".