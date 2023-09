CorSport, Mandarini: "Politano ko e ballottaggio Elmas-Lindstrom? C'è uno in vantaggio"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Elmas finora non ha trovato troppo spazio con il Napoli, i numeri parlano ed è uno di quelli che ha sofferto di più la rivoluzione tecnica con Rudi Garcia: la sua vita sportiva è un po’ cambiata in questa transizione.

Ballottaggio Elmas-Lindstrom? Oggi ricomincia la preparazione, bisogna vedere Politano cos’ha dopo gli esami strumentali. Per il Genoa mi sembra in dubbio, quindi giocherà qualcun altro: Lindstrom torna prima in sede, ha già concluso i suoi impegni e sarà a disposizione.

Raspadori dal 1’ contro l’Ucraina? Immobile ha fatto bene e ha segnato, Spalletti lo reputa un centravanti Jack ma io credo continuerà a giocare Immobile conoscendo anche le dinamiche del mister”