CorSport, Mandarini: "Osimhen ha assistito ad un match di beneficenza a Lagos, venerdì dovrà essere a Napoli per un controllo”

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La questione Osimhen? Abbastanza semplice, è stata spiegata e raccontata dalla federazione nigeriana e dal calciatore, che il 21 dicembre aveva dato disponibilità a giocare la Coppa d’Africa: di conseguenza il 25 è arrivata la convocazione del ct della Nazionale per il raduno di domani, e per la Coppa. Umanamente speriamo tutti che stia benissimo e sia guarito ed in grado di giocare sin da subito, ma credo sia complesso anticipare i tempi del rientro: lui è già in Nigeria per le vacanze in famiglia, ieri ha assistito ad un match di beneficenza a Lagos, ma venerdì dovrà essere a Napoli per un controllo”