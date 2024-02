CorSport, Mandarini: "C'è un giocatore che può diventare il vero acquisto del Napoli, può fare due ruoli"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Cyril Ngonge ha un ottimo sinistro, vede la porta e la sente, salta l’uomo e ha una freschezza che in altri elementi è andata un po’ smarrita. Ora sono curioso di vedere Traoré, che può diventare il vero acquisto del Napoli: arriva da problematiche fisiche non indifferenti, ma ha qualità e può fare due ruoli. Se recupera in fretta la condizione, può dare un’altra soluzione”