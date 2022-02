CorSport, il vice direttore Barbano: "Osimhen-Dzeko? Scelgo mille volte Victor"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il vice direttore del Corriere dello Sport Alessandro Barbano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Inter? Penso che vedremo chi ha il centrocampo più forte, si decide lì la partita e quello del Napoli è l’unico che può cercare di contendere il dominio del gioco alla forza del centrocampo nerazzurro, dotato di tre elementi in condizione straordinaria. Si gioca lì la partita, Spalletti deve pensarci bene col rientro di Anguissa: con lui e Lobotka, e la presenza di Fabian perno della manovra, nonché Zielinski, di fatto ha quattro giocatori per tre posti. Non sarà una scelta facile, però sarà una partita bellissima. Lautaro non è in condizione, Sanchez invece è in fiducia.

Lobotka non è Anguissa, ma con lui e Fabian ci sono due registi in campo. Anguissa in fase di contenimento può dare qualcosa in più, Spalletti dovrà scegliere perchè con Lobotka ci si può esporsi un po’ di più, considerando anche gli altri giocatori in campo. Lo slovacco tuttavia è in condizione eccellente, per fortuna non sono Spalletti che dovrà scegliere (ride, ndr).

Osimhen-Dzeko? Scelgo mille volte Victor, Dzeko è un calciatore che certi colpi non li fallisce ma il nigeriano ha una energia ed una tecnica notevole. Il problema è stata una lunga assenza, ma me lo tengo stretto”