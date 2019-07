CorSport, Giordano: "L'attaccante ideale per il Napoli ce l'ha la Juve: dai bianconeri prenderei anche un altro nome"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Giordano, giornalista “Serve una razza ignorante a centrocampista, uno alla Allan e non so se il Napoli ci sta pensando, ma di certo ci penserà. Non so chi potrebbe essere il calciatore adatto perché in giro non c’è molto. Non credo che Icardi rappresenti il centravanti ideale per il Napoli, mi piace molto Pepè invece. Ho il sospetto che la Juve abbia l’attaccante ideale per il Napoli: Mandzukic e poi, dalla squadra bianconera prenderei Khedira, sono convinto possa cambiare il volto della squadra”