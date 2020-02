Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: "Il Napoli vede la luce ma non è ancora fuori dal tunnel, nel senso che ancora ci sono delle cose da fare. L'obiettivo minimo a questo punto è arrivare in Europa League, il secondo è arrivare in finale di Coppa Italia. Poi, parlando di miracoli, un 2-2 al Camp Nou non sarebbe male, anche se sarà difficile viste le medie del Barcellona. Tornando alla questione tunnel, serviranno altre risposte in chiave offensiva"