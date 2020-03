CorSport, Giordano: "Callejon è più fuori che dentro dal Napoli, non mi risulta nessun'offerta della società"

Ultimissime calciomercato Napoli - A Radio Marte, durante Marte Sport Live, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Cosa ne sarà di Petagna l'estate prossima? E' stato un'opportunità, è stato giusto investire soldi che magari ti costavano di tasse. Se fra tre mesi si apre la possibilità di arrivare ad un centravanti, un Belotti o un Icardi, ed il cash ti viene dalla cessione di Petagna, che fai, non lo vendi? Su Callejon per quanto ne so, è più fuori che dentro. Offerte fatte dal Napoli per il rinnovo? A dire il vero, a me non mi risulta nessun'offerta della società"