CorSport - De Laurentiis ha già respinto offerte da 20 milioni per Koulibaly

Calciomercato Napoli - Il Napoli fa muro su Koulibaly. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis ha respinto già offerte da 20 milioni per il suo difensore.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Se alla fine non si arriverà a un accordo e rifiuterà ancora, e se DeLa non riceverà un'offerta da 35-40 milioni per il suo cartellino, comincerà la stagione a scadenza. Per il momento? Proposte neanche ufficiali da una ventina di milioni, già rifiutate. I club interessati sono i soliti tre: Chelsea, Barça e Psg. E poi la Juve, certo: al netto dei veti".