CorrSport, Mandarini: "Triste che sia finita così con Mertens, è stato uno dei grandi artisti del calcio e la storia del Napoli"

Fabio Mandarini del Corriere dello Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mertens è stata la storia del Napoli e l'unico vero idolo più di tanti altri. Mi dispiace che questa storia sia finita così, senza celebrazioni, con scambi di mail e con tanto silenzio. Tutti pensavano si potesse chiudere, mi dispiace che Mertens non abbia avuto la celebrazione giusta dal suo poplo di tifosi. Il calcio poi è come l'amore, finiscono anche i grandi matrimoni. E' stato uno dei più grandi artisti del pallone e il più grande cannoniere del Napoli".