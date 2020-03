CdM, Troise a CN24: "Koulibaly deve ritrovare fiducia in se stesso: questo il suo possibile ritorno in campo. Rinnovi? Maksimovic è fatta, su Callejon..."

Ultime calcio Napoli - Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Koulibaly? Stamattina c'è stata una partitella con arbitro, quindi seria. Si lavora al recupero delle energie ma anche a non perdere la forma. Non ci si vuole far condizionare dai cambi di programma. Koulibaly sta godendo di questi rinvii, tornando ieri in gruppo parzialmente. Lunedì dovrebbe tornare in gruppo definitivamente. Deve ritrovare fiducia in se stesso: tra i convocati con Verona e Barcellona, in campo con la Spal. Ora non servono polemiche, si deve fare fronte comune per trovare accordi sul calendario ma anche sulla gestione della salute che è la cosa più importante. Primavera? Calcio a porte chiuse, magari in casa, faccio una battuta, può essere un aiuto. Oggi si ricomincia a giocare. Rinnovi? Quello di Maksimovic va solo formalizzato: fino al 2024 a 2,4 mln più bonus. Per Mertens le prossime settimane dovrebbe arrivare l'ok definitivo. Callejon non ha intesa col Napoli e il suo agente lavora sul mercato spagnolo per ottenere un triennale ma non è escluso che possano esserci novità. Credo che De Laurentiis vorrà avere un nuovo contatto. Milik è seganto col rosso, difficile l'accordo sull'ingaggio e sulla clausola rescissoria. Zielinski sta tornando ai suoi livelli con Gattuso e dovrebbe trovare un accordo. Le parole di Agnelli? Fa schifo l'idea della Superlega, bisogna isolare l'idea di una competizione ad inviti. Basta, già si vive in un contesto dove l'idea è vince chi è più ricco"