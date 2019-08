CdM, Scozzafava: "Orsato? Ancelotti uomo sereno al di sopra delle parti. Llorente richiesto da Ancelotti: sarà il bomber di scorta"

Ultime calcio Napoli - Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Le parole di Ancelotti sull'arbitraggio sono testimonianza dell'uomo che il Napoli ha nel suo club. Persona serena, al di sopra delle parti con un compito preciso, buttare acqua sul fuoco. Non mi sembrano dichiaraioni di facciata, è un uomo sereno che non si attacca a certe cose. Ho visto la Juventus col Parma e mi sembrava ancora quella di Allegri non ancora di Sarri. Juve concreta, cinica che non fa grandi sforzi ma che alla fine vince. La partita di domani arriva troppo presto, ma è una sfida che regala la misura della consapevolezza. Sarri conosce alla perfezione l'undici del Napoli e le caratteristiche dei singoli che più possono far male ai bianconeri. Penso possa esserci Maksimovic terzino, per il resto scelte simili a Firenze. Llorente? La ciliegina sulla torta per il mercato del Napoli. E' un bomber di scorta, può entrare a gara in corso e regalare ad Ancelotti una valida alternativa. Si dice possa essere stato proprio lui a volerlo".