CorrMezz, Scozzafava: "Gattuso è un allenatore che non inventa nulla ma conosce tutto: diamogli tempo, ha già capito dove risiede il problema"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli.

"Diamo tempo a Gattuso, è arrivato un allenatore con una tempra spiccata. Un allenatore che non inventa nulla ma conosce tutto, serve dargli del tempo per incidere su tutto. E' lì il problema, nella testa, ora va curato il malessere. Ci sarà da soffrire nell'ultima partita col Sassulo dell'anno, poi la squadra potrà ritrovare il suo umore e le sue qualità per fare un girone di ritorno dove ci sarà da recuperare terreno. In questo momento non si deve pensare al Barcellona, squadra meglio messa rispetto alle altre in Europa".