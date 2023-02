Corriere, Scozzafava a CN24: "Spalletti non penserà alla Champions: ecco quanti cambi col Sassuolo"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta alla trasmissione CalcioNapoli24Live:

Partita trappola? Questo termine trappola è anche un po' abusato: stare in alto è bello ma obbligo a avere aspettative alte e di conseguenza di essere all'altezza. Oggi per il Napoli sono tutte partite trappola, soprattutto contro squadre come il Sassuolo che giocano bene. Fanno la partita più importante contro il Napoli, hanno motivazioni altissime. C'è Spalletti che taglia le mille panchine, un traguardo personale importante: sarà una partita trappola, confermo, come lo saranno da qui alla fine del campionato. Il Sassuolo viene da risultati positivi e venderà cara la pelle.

Pensiero Champions e turn over? Secondo me no, nella testa di Spalletti non sceglierà pensando alla Champions. Forse uno massimo due cambi, perchè ha il campionato nelle proprie mani: poi dipende da come si svilupperà la partita. Magari a partita in corsa farà dei cambi. De Laurentiis e l'acquisto di un immobile in città? Principalmente lui è un imprenditore, avrà trovato l'occasione di investire: non credo sia il momento di ragionare sul tempo da restare alla guida del Napoli. Non credo lo abbia fatto pensando che il suo futuro sia a Napoli per sempre.