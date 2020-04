Coronavirus viaggia nell'aria? L'ISS smentisce: "Non ci sono prove"

Notizie calcio Napoli - “Non abbiamo evidenze per dire che il virus circoli nell’aria. I dati che abbiamo a livello epidemiologico ci dicono che le principali vie di trasmissione sono per droplet e per contatto”. L’Istituto superiore di sanità interviene così sull’ipotesi che il coronavirus circoli nell’aria. Il presidente Silvio Brusaferro precisa che la “trasmissione per via aerogena” è stata ipotizzata e dimostrata solo “in contesti particolari, specie in ambito sanitario” Il vertice dell’Iss spiega che “la letteratura internazionale conferma il fatto che droplet e contatto sono i veicoli principali di infezione”.

L’Organizzazione mondiale della sanità potrebbe rivedere le sue raccomandazioni sull’uso delle mascherine per proteggersi dal contagio da coronavirus alla luce dei risultati di un nuovo studio del MIT. Si tratta di dati che dovranno essere confermati da altre valutazioni. Secondo i ricercatori, che hanno fatto una sperimentazione in laboratorio, le goccioline emesse con un colpo di tosse o uno starnuto possono ‘viaggiare’ nell’aria per distanze ampie. Alla Bbc l’infettivologo David Heymann, presidente di un gruppo di consulenti dell’Oms ha spiegato che l’organizzazione mondiale della sanità valuterà se effettivamente, per rallentare la diffusione del virus, è necessario che un maggior numero di persone indossino le mascherine.