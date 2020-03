Reina positivo al Coronavirus? L'ex Napoli: "Ho avuto tutti i sintomi, ma adesso sto bene. Qui niente tamponi"

Notizie - Reina Coronavirus, il Coronavirus colpisce anche la Premier League. Tanti calciatori risultati positivi nelle ultime settimane, ora potrebbe essere stato colpito anche Pepe Reina. L'ex portiere della SSC Napoli manifesta i sintimi riguardo al Covid-19. Ecco le sue dichiarazioni a Cadena Cope:

Coronavirus Reina - "La scorsa settimana ho avuto tutti i sintomi, sono stati giorni particolari in cui ho preso ogni tipo di precauzione per non contagiare chi vive con me. Qui non si fanno i test e questo non può che essere un problema, ma adesso sto bene. Seguo i programmi di attualità, soprattutto per quel che riguarda Spagna e Italia, siamo tutti molto preoccupati. Tocca a noi rispettare rigidamente le norme, bisogna rimanere a casa e poi da questa situazione critica ne verremo fuori ancora più forti e uniti. Il calcio in questo momento è secondario, non mi importa sapere quando si tornerà in campo, quel che conta è la salute, capisco che ci siano grandi interessi economici in gioco, ma in tutti i settori, non solo nel football. Non ha senso giocare senza pubblico, ma in ogni caso è essenziale che si torni a giocare quando ci saranno tutte le garanzie per farlo in sicurezza".