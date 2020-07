Coronavirus, Locatelli: "Non siamo fuori pericolo e il virus non si è indebolito, vedete l'imprenditore vicentino"

Notizie fase 3 - Coronavirus, non siamo fuori pericolo. Perché per quanto l'intera situazione sia al momento sotto contro, una nuova ondata epidemiologica può esserci comunque. Lo assicura Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), intervistato da La Repubblica oggi in edicola.

Ecco quanto riferito in merito dall'esperto: "Non ne siamo fuori. Lo dimostrano i numeri che vediamo ogni giorno, lo dimostrano i cluster che si sono verificati in varie aree, da Mondragone a Palmi, dal Veneto a Bologna. Dobbiamo dare un messaggio forte: ovviamente e felicemente siamo usciti dal quadro drammatico ma non siamo fuori dal problema epidemia da coronavirus".

C'è poi un altro aspetto da sottolineare: il virus non ha perso potenza, non è cambiato. "È esattamente lo stesso, ha la stessa patogenicità, però è normale aver casi meno gravi nelle fasi discendenti della curva epidemica", evidenzia il professore. E ancora: "In più, si intercettano e si circoscrivono prima i focolai e gli anziani sono mantenuti più protetti rispetto a febbraio e marzo. Vediamo tanti asintomatici, ma basta pensare al caso dell’imprenditore vicentino, ricoverato intubato in rianimazione, per avere evidenze del fatto che il virus può ancora provocare danni importanti".