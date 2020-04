Coronavirus, la giornalista di Sky positiva: "Dopo un mese non sono ancora guarita"

Ultime notizie - Giovanna Pancheri, giornalista di Sky Tg24, racconta così, con un lungopost e un video su Instangram la sua esperienza:

"Oggi ho fatto un nuovo tampone ma sono ancora alle prese con il Covid-19. Sono rientrato dagli Stati Uniti un mese fa, attorno al 19 di marzo ho avvertito i primi sintomi ed il 23 dello stesso mese ho avuto la diagnosi di positività definitiva. Fortunatamente si può superare questa malattia, inizialmente sembrava una sentenza. Ho avuto sintomi lievi rispetto alle storie drammatiche che sono arrivate da tutto il Paese. Sono l'esempio vivente di alcune cose: l'isolamento funziona perché restando sola ho salvato la mia famiglia dopo il mio rientro in Italia. Ci tenevo a fare gli auguri di Pasqua a tutti voi, molti mi hanno scritto in questi giorni per sapere come stessi. Credo di aver superato la parte più difficile della malattia. Aspetto solo di avere un risultato diverso dal prossimo tampone".