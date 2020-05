Serie A - Beatrice Lorenzin, ex Ministro della Salute, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Dal punto di vista tecnico se si riesce ad avere una organizzazione in cui il gruppo che si allena rimane isolato e viene in qualche modo tracciato credo che la Serie A possa ripartire o, comunque, io lo condividerei. Se cominciamo a immaginare dei percorsi controllati e tracciati che ci riportino alla ripresa di una vita normale, questo dovrebbe essere il senso della 'Fase 2'".