Coronavirus, Lockdown totale in Italia! L'annuncio di Ricciardi: "Urgente cambiare subito strategia"

Covid 19 - Lockdown in Italia! Coronavirus, arrivano aggiornamenti importanti riguardo quelle che sono le ultime notizie sul Covid 19 in Italia. Walter Ricciardi chiede l'immediato cambia di rotta per il continuo aumenti di casi e morti da Covid 19.

Covid 19 Italia, nuovo lockdown in arrivo?

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, parla di un nuovo lockdown totale in Italia. Queste le sue parole riportate all'ANSA: "Urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata. Oltre a ciò, va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale. È evidente che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno. Ne parlerò col ministro Speranza questa settimana".