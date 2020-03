Coronavirus, Inler: "Cara Italia, supererete questo brutto momento e continuerai ad essere la Bella Nazione"

Ultime calcio - L'ex centrocampista del Napoli Gokhan Inler ha pubblicato un post su Instagram di vicinanza all'Italia colpita dal coronavirus:

"Italia, cara Italia mi hai visto nascere e crescere professionalmente. In Italia ho trascorso la maggior parte del tempo della vita mia, prima al Nord poi al Sud. Così diversi ma uguali allo stesso tempo. Oggi non è tempo di distinzioni ma di unione. Forza Italia, tutti insieme supererete questo brutto momento e continuerai ad essere la Bella Nazione che nel mondo è conosciuta per la tua naturalezza Continuerai a brillare cara Italia".