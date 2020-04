Coronavirus, il virologo Cauda: "A mare con le mascherine? No, ma dovremo mantenere le distanze"

Ultime notizie calcio Napoli - Roberto Cauda, infettivologo del policnico Gemelli di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera a proposito di quelle che sono le prospettive del Coronavirus:

"Sul caldo, nessuna certezza. Gli esperti sono divisi: chi dice che non sparirà, chi che come la Sars o altri coronavirus noti (come il raffreddore) tende a sparire d'estate.

Difficilmente si potrà viaggiare all'estero. In teoria, sarebbe preferibile il mare alla montagna, ma è una tesi da verificare. Sicuramente verranno comode le seconde case. In spiaggia con la mascherina? In teoria no. Certo, dovremo mantenere le distanze".