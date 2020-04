Coronavirus, il primario Pesenti: "Aumentano i casi tra i 40 e i 50 anni, forse il virus..."

Aggiornamenti Coronavirus - Il Covid-19 ora potrebbe puntare i meno anziani, parola del dottor Antonio Pesenti. Il medico, direttore dell’Unità operativa complessa di Anestesia ed Emergenze del Policlinico di Milano, ha lanciato un importante monito attraverso un'intervista al Corriere della Sera:

"I dati ci dicono che c’è una diminuzione della pressione sulle terapie intensive. Bisogna capire come si sta evolvendo la situazione. Due giorni di calo possono significare molte cose. Anche, semplicemente, che siamo in una fase dove i malati sono meno gravi. Oppure che la situazione è quantomeno stabile. Lo capiremo tra qualche giorno. Non abbiamo ancora statistiche, la mia è un’impressione. Ma vedo aumentare un po’ il numero dei 40-50enni. È come se in una prima fase il virus avesse selezionato prima i più fragili".