Coronavirus, il padre di Iaquinta a rischio coronavirus: "In carcere non fanno il tampone"

Notizie calcio Napoli - "Giuseppe Iaquinta potrebbe avere il coronavirus in carcere". Lo sostiene l'avvocato Ernesto De Toni che assiste il padre dell'ex calciatore della Juve e campione del Mondo 2006 con la Nazionale. La notizia arriva dal Carlino di Reggio Emilia. Iaquinta senior è in cella nel carcere di Voghera dopo la condanna a 19 anni per associazione mafiosa in primo grado nel processo 'Aemilia' contro la 'ndrangheta e gli affari criminali della cosca Grande Aracri in provincia di Reggio Emilia e non solo. "Il medico del carcere - le parole del legale - ha chiesto che fosse sottoposto al tampone, ma ancora non lo ha fatto. Non ha la febbre, ma ha mal di gola e si trova in una sezione con altri che hanno avuto il Covid. Uno di loro è morto. Giuseppe soffre di problemi cardiaci per i quali in dicembre è stato ricoverato". Iaquinta ha compiuto ieri 63 anni